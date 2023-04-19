За смертельное ДТП с несовершеннолетней осудят 19-летнего ставропольца

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Нефтекумском округе Ставропольского края осудят 19-летнего местного жителя за смертельную аварию, в которой погибла 15-летняя пассажирка. В октябре 2022 года обвиняемый вместе с потерпевшей ехали на легковушке по трассе «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды».

— Двигаясь в черте города Нефтекумска он грубо нарушил Правила дорожного движения, при повороте не уступил дорогу грузовому КАМАЗу и допустил с ним столкновение, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Пассажирка получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия. Против водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На данный момент расследование завершено. Материалы направлены в суд на рассмотрение. Там же решиться судьба нарушителя.