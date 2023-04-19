В Ставрополе предложили объединить усилия вузов СКФО для подготовки кадров оборонно-промышленного комплекса

Совещание проходило в Ставрополе. Фото: ncfu.ru

В Ставрополе состоялось совещание о ситуации и проблемных вопросах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона. Во встрече приняли участие полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и губернатор края Владимир Владимиров.

Представитель главы государства в округе отметил, что в целом отечественная промышленность справляется с задачами обеспечения нужд СВО, а предприятия Ставрополья вносят достойный вклад в общую работу. Но важно сохранять заданные темпы и качество выпуска продукции по гособоронзаказу, находить возможности в кратчайшие сроки поставлять требуемое сырье, материалы, комплектующие, а также принимать неординарные решения и избегать при этом волокиты и бюрократизма.

- Сегодня на нужды ОПК работают несколько десятков ставропольских предприятий. Многие из них перешли из гражданской сферы и теперь производят высокотехнологичную продукцию для нашей армии. Власти края оказываем содействие в соблюдении темпов налаживания логистических цепочек, ритмичности поставок комплектующих и оборудования, обеспечении производств дополнительными кадрами, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов (справа). Фото: ncfu.ru

Тему кадров продолжил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. Он предложил объединить усилия университетов Консорциума вузов Северного Кавказа в вопросах подготовки кадров для потребностей ОПК региона и страны.

- Это позволит разработать и реализовывать образовательные программы с учетом специфики технологических процессов сразу группы предприятий-заказчиков, - объяснил Дмитрий Беспалов.

КСТАТИ

По предварительным данным, рост производства в оборонно-промышленном комплексе за 2022 год составил 10,6%, средней заработной платы - 15,1% (с 65,3 до 75,1 тысяч рублей).