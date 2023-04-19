Пенсионерка из Ставрополя перевела мошеннику около 1,5 млн рублей

Мошенник обманул ставропольскую пенсионерку на 1,5 млн рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ставрополе 63-летней местной жительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Собеседник рассказал про незаконные операции, которые пытаются провести мошенники. Чтобы спасти деньги на счету, «сотрудник» предложил перевести деньги на якобы безопасный счет.

— Действуя по инструкции злоумышленника, потерпевшая перевела около 1,5 млн рублей. Позже, когда деньги не вернулись, женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась с заявлением в органы внутренних дел, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против мошенника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители ищут злоумышленника, чтобы привлечь к ответственности. Расследование продолжается.