Во дворе детского сада села Гели в Дагестане поймали ядовитую гадюку

Фото: соцсети

В Карабудахкентском районе Дагестана, в селе Гели, поймали ядовитую гадюку. Змея заползла во двор детского сада и явно напугала всех своим присутствием. Было решено не сдаваться опасной дебоширке и поймать ее.

Самые отважные, вооружившись садовыми принадлежностями, отправились в бой со змеей. Разумеется, рептилия не хотела отступать и начала отстаивать уже ее территорию. Правда, бой она проиграла.

Змея не успела никого покусать. О ее дальнейшей судьбе не сообщается – отпустили ли ее на волю или не пожалели, не сообщается. Специалисты говорят, что ежи на территории могут спасти от нежеланных гостей. Змеям явно не понравится, если ежик захочет ее съесть. А они такое лакомство любят.

Поэтому, чтобы обезопасить себя от змей, можно оставлять ежикам угощения в виде мяса, яиц, семечек, печенья или сыра. Ежу понравится находиться рядом с прикормленным местом, а владельцу участка будет спокойнее от отсутствия змей. Это один из самых безопасных способов избавиться от них.