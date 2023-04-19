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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 11:08

Экс-полицейские со Ставрополья требовали от грузоперевозчика взятку

Теперь им грозит наказание, возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Экс-полицейские со Ставрополья попали под следствие за получение взятки

Экс-полицейские со Ставрополья попали под следствие за получение взятки

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Грачевском округе Ставропольского края бывшие полицейские подозреваются в получении взятки. В ноябре 2022 года сотрудники связались с грузоперевозчиком, предложив сделку. Он им дает деньги, а правоохранители не выписывают протоколы водителям шести грузовиков на нарушения – техническую неисправность машин и перегруз.

— Мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы и в рамках оперативного эксперимента передал злоумышленникам денежные средства, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Злоумышленников задержали сотрудники МВД и ФСБ. Против экс-правоохранителей возбудили уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемых посадили в СИЗО.

— Проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также они понесут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства, – рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.