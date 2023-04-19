Фото: соцсети мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова

В Пятигорске на время пасхального крестного хода перекроют несколько улиц. Шествие пройдет от Михайловского собора до Спасского Кафедрального собора, написал мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов в социальных сетях. Мероприятия начнутся в 11:00, однако дороги закроют уже в 6:00 – запретят движение на проспекте Кирова. Большая часть ограничений начнется с 9:00.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В ПЯТИГОРСКЕ 23 АПРЕЛЯ ВО ВРЕМЯ КРЕСТНОГО ХОДА

С 9:00 закроют дороги на улицах:

- улице Козлова на участке от пересечения с улицей Комарова до пересечения с улицей Малыгина (район железнодорожного путепровода);

- улице Малыгина на участке от пересечения с улицей К. Хетагурова до пересечения с проспектом Кирова (нечетная сторона);

- проспекте Кирова (четная сторона) на участке от пересечения с улицей Малыгина до пересечения с улицей Карла Маркса;

- улице Соборная на участке от пересечения с улицей Красноармейская до пересечения с проспектом Кирова.

С 6:00 закроют дорогу на проспекте Кирова (четная сторона) на участке от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей Малыгина.

После окончания мероприятий дороги снова откроют для движения.