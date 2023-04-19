В Ставрополе 13 человек обманули граждан на 28,5 млн и сбывали наркотики

13 ставропольцев обманывали граждан и сбывали наркотики Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе 48-летний местный житель решил устроить преступную группировку, которая обманывает местных жителей и сбывает наркотики. В деятельность он привлек еще 12 ставропольцев. И с января 2018 года сообщество начало работать.

— В Ставрополе и Шпаковском округе они вводили в заблуждение граждан об имеющейся у обвиняемых возможности оказать содействие в непривлечении родственников потерпевших к уголовной ответственности за совершенные преступления, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Разумеется, помощь злоумышленники не могли и даже не хотели оказывать. Чтобы решить вопросы, они называли гражданам суммы, которые якобы передавали в правоохранительные органы. А там все должно быть «на мази». В общем они украли у людей порядка 28,5 млн рублей.

Для пущей убедительности один из злоумышленников показывал поддельное удостоверение сотрудника силовых структур, Организатор сообщества также решил устроить в транспортном предприятии, где он был руководителем, цех по переработке и фасовке марихуаны. После наркотики они сбывали.

О преступлениях узнали, и в октябре 2021 года злоумышленников «накрыли». Против участников группировки возбудили уголовные дела за организацию и участие в преступном сообществе, мошенничество, подделку удостоверения, сбыт наркотиков и покушение на распространение наркотиков.

— В отношении двух участников преступного сообщества уголовные дела находятся на рассмотрении в суде, в отношении троих расследование продолжается, еще один обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Об остальных фигурантах не сообщается.