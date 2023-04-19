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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 13:10

Фермер со Ставрополья незаконно получил 450 тысяч рублей субсидии

Против него возбудили уголовное дело за мошенничество
Данил ЮРКОВ
Фермера со Ставрополья осудят за мошенничество с субсидиями

Фермера со Ставрополья осудят за мошенничество с субсидиями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нефтекумском округе Ставропольского края осудят местного главу крестьянско-фермерского хозяйства за мошенничество с субсидиями. Обвиняемый подал в учреждение подложные документы на получение выплат за выращенные овощи в качестве возмещения затрат.

— В справках он отразил недостоверные сведения о якобы выращенных им овощах и понесенных при этом затратах. Фактически в указанный им период высадка и уборка продукции не осуществлялась, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленнику одобрили субсидии на 450 тысяч рублей. И все же об обмане узнали. Следственная экспертиза доказала, что обработка почвы не проводилась. А значит, фермер обманул и получил деньги ни за что.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.