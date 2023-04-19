В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 25 м/с и ливней с грозами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В республике Северная Осетия – Алания объявили штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра до 25 м/с. Кроме того, в республике ожидаются ливни, грозы и даже град. Гражданам рекомендуется по возможности оставаться дома или быть осторожными при выходе на улицу.

— По данным СО ЦГМС в период 17-19 часов и до конца суток 19, 20, 21 апреля местами по территории республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, – сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Непогода в республике грозит повышением уровня воды в реках до неблагоприятной отметки. В горах ожидаются сели малого объема. О возможных потопах и других опасностях для жителей Осетии ведомство не сообщает. Уже 22 апреля погода должна стать лучше.