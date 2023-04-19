Судимого ставропольца приговорили к 8 годам колонии за убийство сожительницы

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В городе Георгиевске на Ставрополье осудили 53-летнего ранее судимого местного жителя. В октябре 2022 года ныне осужденный был в летней кухне дома вместе с 56-летней сожительницей. Они распивали алкоголь, однако между сожителями возникла ссора.

— В ходе конфликта преступник нанес женщине один удар кулаком в лобную область головы и один удар кулаком в левую часть туловища, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Против гражданина возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование завершили, и материалы передали в суд.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.