Фото: соцсети

В Ставрополе вечером 19 апреля был слышен странный звук, напоминающий выстрелы. В социальных сетях заявили, что это был салют в Михайловске, посвященный памятной дате. Официального подтверждения информации при этом нет.

— Михайловске был салют в честь 80-летия образования Главного управления контрразведки «СМЕРШ». Видать, отсюда и звук, – написали в социальных сетях. При этом комментаторы усомнились в полученной информации.

Некоторые комментаторы поставили слова информатора под сомнения. Мол, откуда гражданке знать про мероприятие контрразведки. При этом сами салюты попали на камеры очевидцев.

Возможно, запуск фейерверков никак не связан с контрразведкой. И все же салют запустили и немного испугали жителей соседнего города – Ставрополя.