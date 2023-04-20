Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе из-за капитального ремонта водопровода на улице Подгорной перекроют улицу Ставропольскую. Трубу проложили в 1979 году, за это время она сильно износилась. Только в последние несколько лет пришлось устранять 11 порывов и 12 утечек на участке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Движение транспортных средств временно прекратят с 8 часов 20 апреля до 18 часов 23 апреля по улице Ставропольской от переулка Интендантского до улицы Подгорной, – пишет ведомство. Всего проведут 333 метра водопровода.

Объехать перекрытый участок предлагают по улицам Ясеновской, Казанской, Подгорной, Ставропольской (от улицы Подгорной до Ясеновской), улице Суворова, проспекту Карла Маркса. После окончания ремонта движение вернется в штатный режим.