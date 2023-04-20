Ессентуки официально признали городом военно-исторического наследия Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ессентукам официально присвоили звание «Город военно-исторического наследия». Во времена ВОВ на курорте развернули 14 эвакогоспиталей на 6200 коек. Медики спасли жизни 86 тысяч раненых военных, а более полумиллиона бойцов восстановили здоровье и вернулись на фронт.

— Ессентучане не только ударно трудились в тылу, они героически воевали на фронтах. Более трех тысяч горожан защищали страну в боях, многие из них погибли на полях сражений, – сообщили в пресс-службе Думы Ставропольского края.

В послевоенные годы жители Ессентуков внесли большой вклад в восстановление города. В преддверии 87 годовщины победы в Великой Отечественной войне краевые депутаты утвердили предложение присвоить курорту звание города военно-исторического наследия.