В программу поддержки малого и среднего бизнеса «Зонтичное поручительство» вошел банк Уралсиб

Фото: банк Уралсиб

Получить зонтичное поручительство для предприятий, которые на данный момент не могут обеспечить залог под кредит, стало возможным благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». МСП приняла участие в этом проекте. Корпорация становится поручителем для таких компаний и обеспечивает со своей стороны до половины стоимости кредита. Взять его теперь можно и в банке Уралсиб.

Изначально была установлена максимальная процентная ставка по выплате кредита, которая не может повышаться. За услугу зонтичного поручительства денежные средства не взимаются, а заемщику не нужно обращаться напрямую в Корпорацию МСП. Об этом позаботится сам банк и выплатит надлежащий комиссионный сбор.

По программе под поручительство МСП предприниматель может получить кредит до 100 миллионов рублей на срок до десяти лет. Это возможно, в том числе в рамках других проектов с господдержкой, на рефинансирование кредитов сторонних финансовых организаций, на инвестиционные и оборотные нужды.

Чтобы узнать больше о том, кто и как может получить кредит под зонтичное поручительство, можно обратиться к специалистам в любом из офисов банка Уралсиб, где есть отделы для бизнес-клиентов; в Центр дистанционного обслуживания бизнеса банка, позвонив по телефону 8-800-700-77-16, либо задав вопросы в чате онлайн-банка.

По данным аналитиков «Эксперт РА» в 2022 году Уралсиб вошел в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ. Уралсиб – это удобные, комфортные, комплексные услуги для предпринимателей. Линейка продуктов постоянно растет, отвечая современным потребностям каждого из клиентов. Активно развиваются цифровые сервисы, позволяющие решать большинство вопросов дистанционно и в режиме реального времени. Кроме того, всегда можно воспользоваться советами и бесплатным обучением, которое банк Уралсиб предоставляет своим бизнес-клиентам. 16+

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