Объединить науку и сельское хозяйство решила в своей деятельности стипендиат Россельхозбанка Линара Мазинова

Студентка 2 курса магистратуры Ставропольского государственного аграрного университета Линара Мазинова на протяжении всей своей учебной деятельности целенаправленно изучает все, что так или иначе связано с линейными электродвигателями: принцип работы, сферы приложения, оптимизация использования и т. д. Выбор такого не женского направления был изначально обоснован выбором профессии. С самого детства девушку больше интересовали «сложные» игрушки, нежели куклы, например. Поэтому после школы она поступила в вуз на электроэнергетический факультет.

- Сразу, как только мы начали хоть немного разбираться в нюансах своей будущей профессии, захотелось найти практическое применение для многого из науки. Для себя я выбрала именно линейные электродвигатели. В этом направлении за все время учебы удалось подготовить ряд проектов, в том числе даже получить гранты на их реализацию, – рассказывает Линара.

Сейчас уже студентка не только сама активно занимается наукой, но и приобщает к этому других молодых ученых. Девушка несколько является руководителем студенческого научного сообщества факультета, а в ее собственной копилке более 20 научных трудов разного уровня. Кроме науки, увлекают ее еще танцы: в настоящее время Линара является балетмейстером-репетитором университетского ансамбля народного танца «BARS». Но все же сама студентка гордится именно научными разработками – практико-ориентированными проектами в отрасли электроэнергетики и смежными с нею – сельскохозяйственной и промышленной.

Так, студентка стала победителем федерального конкурса «УМНИК Технет НТИ» с работой на тему: «Разработка стряхивателя для промышленного садоводства на основе линейного электропривода» и получила грант в размере 500 тысяч рублей. Эта научно-практическая работа в значительной степени сможет облегчить процесс сбора плодовой продукции. Средства на апробацию стряхивателя для промышленного садоводства Линара получила также и в рамках акселерационной программы «Как запустить стартап в AgroFoodTech». А в прошлом году ее проект получил поддержку еще и от ректората вуза: девушка стала победителем в конкурсе на получение гранта ректора ФГБОУ ВО Ставропольского ГАУ в области науки и инноваций молодых ученых. Еще один грант от Росмолодежи, но уже другой направленности, «Школа инженерного мышления» был посвящен популяризации науки среди школьников.

Тема Линары, как уверяет сама студентка, бесконечна, кроме того, она имеет большое практическое приложение. Поэтому часто требуется значительная финансовая поддержка для апробации того или иного инструмента, проведения эксперимента и т. д. В настоящее время девушка является стипендиатом Россельхозбанка, а все свои накопления также планирует направить на проведение очередного научного исследования по эффективному применению линейных электродвигателей в отрасли сельского хозяйства.

- Банк во все времена старался поддерживать талантливую молодежь. Сегодня со стороны Россельхозбанка в регионе прилагается максимум усилий для того, чтобы такие инициативные и заинтересованные студенты, как Линара, получали стипендию РСХБ, проходили практику у лучших специалистов банка, приходили к нам на работу в качестве молодых специалистов, – подчеркнул директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.