В Ставрополе 16-летнего студента поймали с 30 граммами наркотиков

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В марте 2023 года в Ставрополе оперативники получили информацию о подростке, который занимается сбытом наркотиков. Сотрудники задержали 16-летнего студента колледжа. Как оказалось, он уже оставил 35 «закладок» на территории города. Масса веществ – 30,517 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

— Преступные действия подозреваемого не были доведены до конца, так как он был задержан сотрудниками полиции. При этом в ходе личного досмотра в кармане его куртки были обнаружены и изъяты еще 5 свертков, – пишет ведомство.

Против подростка возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы. Доказательства вины студента собираются. Расследование продолжается.