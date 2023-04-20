Пятилетняя девочка получила перелом ноги в аварии с мотоциклом в Ессентуках

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ессентуках накануне вечером, на прилегающей территории по улице Пятигорской, мотоциклист ехал на небезопасной скорости. Из-за этого он не смог среагировать, когда на дорогу неожиданно выбежала пятилетняя девочка. Экстренное торможение не помогло – водитель упал с транспорта прямо на ребенка.

— Несовершеннолетняя находилась в сопровождении матери, которая шла по тротуару. Мотоциклом управлял 37-летний местный житель, который был трезв, за последние два года семь раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, – сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка. Степень ответственности участников, в том числе матери девочки, устанавливается правоохранителями.

Тем временем Ессентукам официально присвоили звание «Город военно-исторического наследия». В преддверии 87 годовщины победы в Великой Отечественной войне краевые депутаты утвердили это предложение.