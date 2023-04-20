Полицейскому со Ставрополяя грозит наказание за передачу телефона заключенной

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Буденновском округе Ставропольского края полицейский подозревается в превышении должностных полномочий. В ноябре 2022 года он пронес через КПП в СИЗО мобильный телефон для заключенной. Гражданке, разумеется, пользоваться связью было нельзя. Однако правоохранитель нарушил это правило и попал под следствие.

— Он пронес через контрольно-пропускной пункт изолятора и передал женщине, содержащейся под стражей, мобильный телефон, предоставив ей возможность использования в условиях ИВС средствами мобильной связи, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против правоохранителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что в случае доказательства вины сотрудника, он будет уволен по «отрицательным основаниям».

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на формирование доказательной базы., – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставрополью.