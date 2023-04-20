На границе России и Грузии расширено покрытие сети LTE

Очередь на таможенном пункте Верхний Ларс может насчитывать сотни и даже тысячи машин. Фото: megafon.ru

По данным аналитиков Мегафона, в январе-марте 2023 года нагрузка на сеть в районе пограничного пункта Верхний Ларс в Северной Осетии значительно увеличилась. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество голосовых вызовов выросло на 41%, а объем интернет-трафика утроился.

Теперь водителям и пассажирам транзитного транспорта, ожидающим перехода на границе с Грузией, будет доступен быстрый мобильный интернет от МегаФона - инженеры компании расширили покрытие LTE в районе села Нижний Ларс в нескольких километрах от пограничного перехода.

- В зависимости от погоды на перевале, от интенсивности транспортного потока очередь на таможенном пункте Верхний Ларс может насчитывать сотни и даже тысячи машин. В ожидании перехода людям просто необходима мобильная связь. После расширения покрытия LTE на пути к границе водителям и пассажирам доступны все современные онлайн сервисы, а также качественный голосовой сервис, - прокомментировал Ацамаз Бесолов, директор МегаФона в Северной Осетии и уточнил, что каждый месяц пользователи сотового оператора скачивают в этой локации порядка 14 тысяч Гбайт информации. Если фотографии такого объема смотреть онлайн со скоростью 1 снимка в секунду, то просмотр займет 2 месяца и 4 дня. Большая часть мобильного трафика приходится на видеохостинги, мессенджеры и социальные сети.

КСТАТИ

В 1 квартале 2023 года компания Ookla провела независимое исследование качества мобильного интернета в Северной Осетии. Лидером по медианной скорости загрузки из сети стал МегаФон с результатом 29,5 Мбит/сек. Это более чем в полтора раза превосходит показатели ближайшего конкурента. Выводы сделаны на основе 6400 тестов скорости в сетях всех операторов мобильной связи в республике.