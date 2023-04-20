В отсутствие хозяев сгорел дом на Ставрополье

Фото: ПАСС СК

Утром 19 апреля в Ипатовском городском округе сгорел жилой дом, пока хозяев не было. Как рассказали в пресс-службе ПАСС СК, в селе Кевсала заметили сильное задымление на улице Ленина. Очевидцы вызвали пожарных, к сожалению, спасти имущество не удалось. Как видим на фото, уничтожена вся мебель в комнатах.

Фото: ПАСС СК

- Прибывшие на место происшествия пожарные ПЧ №181 села Кевсала ликвидировали возгорание в течение 30 минут, не позволив пламени распространиться, - комментируют в экстренной службе. - В результате пожара огнем повреждены мебель, пол и стены, помещение закопчено продуктами горения.

Причину пожара не называют. Специалисты выясняют, из-за чего вспыхнул дом. Пострадавших нет.