Жителя Минвод поймали на хранении трех килограммов марихуаны

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Минеральных Водах оперативники получили информацию о том, что 41-летний местный житель может хранить у себя дома наркотики. Сотрудники выехали в дом к гражданину и нашли у него полимерные пакеты и бумажные свертки с веществом серо-зеленого цвета.

— Экспертиза показала, что изъятое является марихуаной массой более трех килограммов. В отделе полиции гражданин дал признательные показания и пояснил, что хранил наркотик для собственного потребления, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Расследование продолжается, правоохранители собирают доказательства вины подозреваемого.