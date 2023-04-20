В пункте временного размещения Пятигорска беженцы с Украины устроили поножовщину

Два беженца устроили поножовщину в Пятигорске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько беженцев с Украины устроили поножовщину в пункте временного размещения Пятигорска. Об этом сообщили в социальных сетях, по данному факту правоохранительные органы назначили проверку.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю, между двумя жителями Мариуполя произошла ссора на бытовой почве. Они распивали спиртные напитки, но между ними вспыхнул конфликт.

— В ходе потасовки один из них причинил своему оппоненту телесные повреждения. Пострадавший обратился за медицинской помощью. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), – пишет ведомство.

В социальных сетях сообщили, что поссорившиеся – 60-летний и 44-летний мужчины. Однако правоохранительные органы не подтверждают и не опровергают эту информацию. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Также назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.