В Ставрополе перекроют участки двух улиц из-за реконструкции газопровода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе на два месяца закроют участки улицы Герцена для движения автомобилей. Также под перекрытие попадет улица Куйбышева, однако всего на несколько дней. Ограничение связано с реконструкцией газопровода на улицах Ленинского района, сообщили в пресс-службе администрации города.

КАКИЕ УЧАСТКИ УЛИЦ ГЕРЦЕНА И КУЙБЫШЕВА БУДУТ ЗАКРЫТЫ В СТАВРОПОЛЕ

На улице Герцена перекроют участки дороги:

- с 24 апреля по 4 мая на участке от улицы Льва Толстого до улицы Жуковского;

- с 5 по 8 мая на участке от улицы Жуковского до улицы Циолковского;

- с 9 по 18 мая на участке от улицы Циолковского до дома № 45;

- с 19 мая по 1 июня на участке от дома № 45 до дома № 25;

- с 2 по 12 июня на участке от дома № 25 до дома № 15;

- с 13 по 23 июня на участке от дома № 15 до улицы Куйбышева.

Также проезд закроют с 24 по 28 июня ежедневно на улице Куйбышева от дома № 51 до дома № 55. Ограничение введут с 8:00 по 18:00. Автомобилистам следует заранее продумывать маршрут, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию.