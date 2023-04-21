На дороги Ставрополя и окрестности 21 апреля опустился густой туман

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В Ставрополе и ближайших территориях на дороги опустился густой туман, который сильно ограничивает видимость в движении автомобилистам и пешеходам. Из-за этого повышается опасность аварий, так как автомобилист может не заметить человека на переходе или другой автомобиль.

— Напоминаем, что в тумане предметы появляются внезапно, поэтому держите дистанцию, боковой интервал и соблюдайте скоростной режим, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителям и пешеходам следует быть осторожными на проезжей части и перекрестка. Погода на ближайшее время на Ставрополье оставляет желать лучшего: сильный ливень, грозы, утром опускается туман. В регионе ожидают ветер до 14 м/с.