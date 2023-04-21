В субботу и воскресенье в Ставрополе развернут ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе на выходных откроют четыре площадки ярмарки выходного дня. В субботу и воскресенье жители и гости города смогут купить продукты краевых сельхозпроизводителей. В пресс-службе администрации краевой столицы заверили, что на ярмарки привезут новый урожай овощей по доступным ценам.

— Покупатели смогут приобрести ароматные помидоры и огурцы от 200 рублей, а свежую зелень от 30 рублей. Прямо из теплиц на прилавки доставят первую весеннюю клубнику. Ее стоимость будет составлять от 250 рублей за килограмм, – пишет ведомство.

Ярмарки развернутся в субботу, 22 апреля, на улицах Васильева, 35/1, Ленина, 74/17 и Трунова, 134. А в воскресенье, 23 апреля, площадку поставят на улице Серова, 466. Работать они будут с 8:00 по 16:00. Вся продукция проходит проверку краевого управления ветеринарии.