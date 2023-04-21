Неделя на Ставрополье закончится дождями и ветром до 18 м/с

В конце недели на Ставрополье ожидаются дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце недели на Ставрополье синоптики прогнозируют дожди, грозы и ветер до 18 м/с. И все же холодно в регионе не будет – температура воздуха поднимется до +19 градусов. Так, сегодня, 21 апреля, по краю пройдут сильные дожди с грозами, местами осадки кратковременные. Воздух прогреется до +18 градусов. Ветер достигнет скорости в 15-18 м/с

Завтра, в субботу, 22 апреля, местами по Ставрополю ожидаются кратковременные дожди, в том числе в краевой столице. Ветер немного стихнет – до 11-14 м/с, но при этом станет прохладнее на один градус. Грозы уже не ожидаются в регионе, но вот осадки продолжат выпадать.

Фото: Ставропольский гидрометцентр

В воскресенье, 23 апреля, ветер стихнет до 5-10 м/с. И пускай дожди по-прежнему будут идти, на Ставрополье потеплеет до +19 градусов. Небольшой дождь будет идти в Ставрополе, однако к понедельнику, может быть, непогода отступит, вернется солнце и практически летняя погода.