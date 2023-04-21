Три человека пострадали в аварии из-за нарушения правил на юге Ставрополя

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Тухачевского водитель «Шкоды Октавии» поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра, нарушив правила дорожного движения. По дороге навстречу ехала «Лада Приора», которой автомобилист на иномарке не уступил и в итоге протаранил. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— С травмами головы в больницу доставлены три пассажира иномарки (24-летний житель Буденновска, 18-летняя и 21-летний жители Ставрополя). Водители в ДТП не пострадали, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем иномарки сидел 24-летний житель Буденновска, который за последние два года получил восемь штрафов за нарушение правил дорожного движения. От теста на алкоголь гражданин отказался. На него составили протокол. Водителю грозит лишение прав сроком до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.