Инвестировать, не вставая с дивана, стало еще проще

Фото: банк Уралсиб

Сегодня, чтобы стать инвестором, достаточно войти в приложение онлайн-банка Уралсиб, затем в раздел «Инвестиции» Онлайн. Там же можно бесплатно открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет. Выгодно купить акции, продать облигации или валюту. Совершенно легально и потратив на это всего пару минут.

Возможности нового сервиса планируется расширять: будут добавлены обучение, а также возможности торговли по лимитным заявкам и другие функции. Это позволит новым инвесторам вкладывать деньги эффективно, безопасно и максимально удобно.

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