Пьяный житель Ставрополья набросился на полицейского при составлении протокола

Ставропольца осудили за применение насилия в отношении полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красногвардейском округе Ставропольского края осудили 32-летнего ранее судимого местного жителя. 13 февраля 2023 года к пьяному злоумышленнику пришел сотрудник полиции, чтобы составить административный протокол. Правда, гражданину не очень хотелось получать наказание, поэтому он стал вести себя агрессивно – стал хватать правоохранителя за форму и материться.

— Пытаясь избежать наказания за совершение административного правонарушения, злоумышленник применил насилие в отношении сотрудника полиции. В ходе следствия мужчина был задержан с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

И все же это не спасло злоумышленника от наказания. Правда, его сделали строже – против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Расследование завершили, и материалы передали в суд. В ходе следствия гражданин признал свою вину.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному лицу наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.