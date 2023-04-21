Полицейские поймали вымогателя, «крышевавшего» предпринимателя на Ставрополье

Жителя Ставрополья осудят за грабеж и вымогательство Фото: Даниил ОПАРИН

В Нефтекумском округе Ставропольского края под суд пойдет ранее судимый житель округа, занимавшийся вымогательством и грабежом у местного предпринимателя. Несколько лет он «крышевал» владельца точки на городском рынке. Если тот не давал деньги злоумышленнику, потерпевшему угрожали насилием.

— На протяжении нескольких лет мужчина получал деньги от предпринимателя. При этом он угрожал потерпевшему насилием. Оперативники задержали фигуранта во время очередной передачи денежных средств, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 163 (вымогательство с применением насилия) и пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). На данный момент правоохранители собрали достаточно доказательств вины фигуранта.

Уголовное дело направили в суд на рассмотрение. Там решится судьба вымогателя.