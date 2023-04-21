Ребенок и пассажирка попали в больницу после аварии в Невинномысске

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Невинномысске на улице Менделеева водитель «Киа Рио» при повороте налево не уступила дорогу, из-за чего врезалась в «Шевроле Каптива». По инерции автомобиль-провокатор влетел в забор, пробив ворота. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь для помощи пострадавшим и разбирательств.

— В результате ДТП в больницу с травмами головы доставлены 43-летняя и 10-летняя пассажирки «Шевроле». 12-летний пассажир «Шевроле» и оба водителя не пострадали. Все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Спровоцировала аварию 41-летняя жительница Невинномысска со стажем вождения в четыре года. На момент происшествия гражданка была трезвая. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.