Школьница из Нальчика Дисана Шугушева рекомендована к поступлению в ГИТИС по итогам онлайн-прослушивания

Отборочный тур прошел в Краснодарском краевом театре кукол. Фото: пресс-служба МТС

Подведены итоги первого отборочного тура в рамках социального проекта МТС «Поколение М» в единственный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. По результатам испытаний в Краснодаре деканом актерского факультета ГИТИСа, старшим преподавателем кафедры мастерства актера Тарасом Белоусовым в числе лучших была отмечена Дисана Шугушева из Нальчика.

Отборочный тур в главный театральный ВУЗ страны прошел в Краснодарском краевом театре кукол. Всего за два дня в мероприятиях, которые включали мастер-класс, консультации и прослушивания конкурсантов, приняли участие около 300 детей. Большинство подростков были из Краснодарского края, но также возможностью продемонстрировать талант наставнику из ГИТИСа воспользовались ребята из других регионов, в том числе из Кабардино-Балкарии. Успешно предварительные прослушивания в Краснодаре прошли 10 школьников. В их числе - Дисана Шугушева, ученица 11 класса из школы №33 Нальчика.

- Меня вдохновляет все, что связано с театральным искусством и одна из моих главных целей жизни сейчас - поступить в театральный институт ГИТИС, поэтому я вместе с родителями отправилась из Нальчика в Краснодар на очные прослушивания, чтобы исполнить мечту. На мероприятии понравилась атмосфера дружелюбия и поддержки, я думала, что буду волноваться, но обстановка была располагающей к полному творческому раскрытию, а Тарас Дмитриевич Белоусов поддерживал нас и настраивал на нужный лад. Очень благодарна организаторам за мероприятие и семье за их поддержку. Надеюсь, что у меня все получится, - поделилась впечатлениями школьница из Нальчика Дисана Шугушева.