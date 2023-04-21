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НовостиОбщество21 апреля 2023 9:55

Военного арестовали в Пятигорске за отказ выполнять обязанности дневального

Дело о грубом дисциплинарном проступке рассмотрели 20 апреля
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: сайт Пятигорского гарнизонного военного суда

Фото: сайт Пятигорского гарнизонного военного суда

В Пятигорском гарнизонном военном суде наказали военнослужащего Рамизова, отказавшегося с 30 по 31 марта исполнять обязанности дневального по роте. Им назначается один из солдат. Дневальный отвечает за сохранность имущества роты, оружия, боеприпасов, личных вещей солдат и сержантов.

За нарушение уставных правил несения внутренней службы применен дисциплинарный арест. Суд признал Рамизова виновным и назначил ему дисциплинарный арест сроком на 30 суток с содержанием на гауптвахте.

В законную силу постановление еще не вступило и может быть обжаловано в Южном окружном военном суде. Информация взята на сайте Пятигорского гарнизонного военного суда. Дело о грубом дисциплинарном проступке рассмотрели 20 апреля.