В Пятигорске призывника арестовали на 20 суток за использование сотового

Фото: пресс-служба Пятигорского гарнизонного военного суда

Военнослужащего Султыгова наказали в Пятигорске за пользование сотовым телефоном в нарушение запретов, установленных пунктом 1.3 сттьи 7 Федерального закона «О статусе военнослужащих» к военнослужащему проходящему военную службу по призыву».

В материалах Пятигорского гарнизонного военного суда сказано, что в воинской части солдат имел при себе сотовый с выходом в интернет. А значит, мог рассылать фото, звуковые записи, видео и сообщать данные геолокации, что считается грубым дисциплинарным проступком.

- Постановлением председателя суда Султыгов признан виновным <...>, и ему назначен дисциплинарный арест сроком на 20 суток с содержанием на гауптвахте, - рассказали в пресс-службе суда. -Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Южном окружном военном суде.