Спрос на удаленный контроль сотрудников у ставропольского бизнеса вырос в три раза

Активный поиск и внедрение цифровых решений в бизнес процессы помогают компаниям снизить издержки и увеличить эффективность Фото: Мария ЛЕНЦ

МТС проанализировала спрос среди ставропольского бизнеса на сервисы контроля работы удаленных и разъездных сотрудников. Выяснилось, что в 2022 эти программы внедряли в три раза чаще, чем годом ранее.

Чаще всего удаленный контроль сотрудников и транспорта на Ставрополье используют оптовые торговые базы и розничные магазины (как продуктовые, так промышленные и строительные) – больше половины от общего количества подключений. Технические возможности специального ПО помогают сотрудникам таких компаний оптимизировать свои рабочие маршруты, получать список задач от руководителя на день в удобном формате в приложении и также выгружать отчеты вечером, что позволяет справляться с работой быстрее и качественнее. Это не только помогает ведению бизнеса, но и сокращает переработки сотрудников.

Внедряют удаленный контроль также службы доставки и габаритных грузоперевозок. Программа «Мобильный транспорт», например, позволяет им оптимизировать маршруты служебных автомобилей, отследить отклонения от заданного направления, что приносит экономию ГСМ до 30%. Система также контролирует качество вождения служебного транспорта и соблюдение ПДД.

- Отдельно стоит подчеркнуть, что эти программы входят в реестр отечественного ПО, серверы находятся на территории России, а значит использовать их безопасно. В приложение можно загрузить данные CRM, ERP компаний, 1C. В МТС также используют для работы полевого персонала программы «Мобильные сотрудники» и «Мобильный транспорт». Это не момент недоверия подчиненным, а повышение общего результата и качества работы. Наши сотрудники отмечают, что программы помогают им оптимизировать процессы и справляться с поставленными задачами быстрее и лучше, - прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

Активный поиск и внедрение цифровых решений в бизнес процессы помогают компаниям снизить издержки и увеличить эффективность.

- «С помощью «Мобильных сотрудников» мы контролируем работу супервайзеров. В их задачи входит контроль и обучение торговых команд в точках продаж по всему югу России. Программа помогает не только контролировать, а также оценивать эффективность полевых сотрудников, что сказывается не только на общих результатах, но и на заработной плате сотрудников, успешно выполняющих планы. После внедрения систем удаленного контроля количество эффективных выездов сотрудников выросло на 40%, - приводит пример руководитель отдела продаж с торгующими организациями ПКФ «Эверест» Дарья Хацко.