Опубликована отчетность банка Уралсиб за 2022 год

Фото: банк Уралсиб

Руководство банка Уралсиб опубликовало отчетность по РСБУ за прошедший год. РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета. Прибыль банка (один из главных показателей) за год выросла более чем в полтора раза и составила 12,4 миллиарда рублей.

По сравнению с позапрошлым годом, в 2022 году активы Уралсиба значительно увеличились. С 525,2 млрд до 689,5 млрд рублей соответственно. Рост капитала (собственных средств) за тот же период составил порядка 12 миллиардов (от 65,2 млрд в 2021 году до 77,3 млрд рублей в 2022 году). Есть «финансовая подушка безопасности» и в области обязательных нормативов.

Успехи банка за последнее время были отмечены и независимыми финансовыми экспертами. Кредитный рейтинг на уровне «A-.ru» с прогнозом «позитивный» был присвоен рейтинговым агентством НКР. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство – АКРА – в 2022 году вновь определило кредитный рейтинг банка как «ВВВ(RU)» со «стабильным» прогнозом. Успехи неслучайны, они являются следствием планомерной политики руководства банка Уралсиб, направленной на постоянное развитие и повышение эффективности работы.

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