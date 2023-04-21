ВЦИОМ: самые жизнерадостные люди проживают на Северном Кавказе

На Кавказе умеют радоваться жизни! Фото: ncfu.ru

Опрос ВЦИОМ 2023 года показал, что в топ-3 регионов по уровню счастья входят Приволжский федеральный округ (6,8 балла), Южный ФО (7,1 балла), а лучший показатель - в СКФО (7,21 балла). Почему на Северном Кавказе проживают самые жизнерадостные люди и что им помогает справляться с выгоранием, стрессом и апатией, объяснили эксперты СКФУ.

Можно выделить пять основных факторов. Один из них - природа и культурное наследие: горы, чистые озера и реки, многочисленные места для насыщенных семейных прогулок или для тихих, уединенных. Как раз возможность «выпустить пар» через активный отдых спасает жителей региона от вспышек гнева и эмоциональной истощенности.

– В жизни обязательно будут встречается разные стрессы и готовность встретиться с ними - важная часть саморегуляции взрослого человека. Необходимо доставать свои эмоции. «Выпустить» их можно через активность и движение: поплавать в бассейне, побегать, погулять с собакой. Важно получить ощущение легкой усталости. Или наоборот – расслабиться, поспать, погрузить себя в ситуацию психологической и физической безопасности, - отметила руководитель психологической службы СКФУ, кандидат психологических наук Татьяна Банщикова.

Также стоит отметить, что СКФО богат на культурные достопримечательности. Благодаря им улучшается инфраструктура, растет число туристов, как следствие — развивается бизнес и экономика.

– Туризм - значимый фактор развития не только макрорегиона в целом, но и каждой отдельной личности, взаимопонимания, коммуникаций и уважения между людьми. Именно поэтому данной сфере уделяется особое внимание как на федеральном, так и на региональном уровнях, - объяснила завкафедрой туризма и индустрии гостеприимства СКФУ Татьяна Кулаговская.

Традиционные ценности и культурная общность - еще одна важная составляющая счастливой жизни на Северном Кавказе. Семья и коллектив имеют для жителей большое значение. Данные приоритеты помогают чувствовать себя в безопасности и поддерживать обычаи, что способствует удовлетворенности жизнью.

Помимо этого участники исследования одним из основополагающих пунктов назвали возможность для занятости, что применимо для любого региона, но именно в СКФО у людей есть возможность реализовать себя, в частности, в сельском хозяйстве, благодаря плодородным почвам и мягкому климату, а еще в сфере туризма, строительства, добычи полезных ископаемых, производства товаров народного потребления (ковры, текстиль, керамика). Успешно реализуют себя местные жители в ведении бизнеса. Женщины, кстати, абсолютно не уступают мужчинам.

– На текущий момент в Ставропольском крае действует 139 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Доля женского предпринимательства в последнее время вышла за границы 20%. Для гендерного исследования управленческой картины были отобраны 400 компаний региона с доходом от 500 млн руб, - уточнила доктор экономических наук, руководитель департамента развития и маркетинга СКФУ Светлана Зенченко.

И последний фактор, о котором не забывают жители Северного Кавказа - культура заботы о себе. В это понятие входит здоровье, активный образ жизни, осознание своих ценностей и желаний. Взрослая позиция — это осознать, что часто мы не можем влиять на происходящие события в мире, но можем влиять на свою жизнь и свое настроение.