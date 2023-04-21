Пьяный водитель пытался избежать встречи с автоинспекторами на Ставрополье

Пьяного водителя поймали на Ставрополье после того, как он пытался избежать встречи с сотрудниками ДПС Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В городе Зеленокумске на Ставрополье сотрудники ДПС возле кладбища заметили странного автомобилиста, который при виде них резко свернул на обочину. Такое поведение привлекло сотрудников, и гражданина задержали. За рулем сидел 48-летний местный житель, который сразу признался, что выпивал перед поездкой. Сотрудники предложили пройти тест на алкоголь, и водитель согласился.

— Гражданин прошел процедуру освидетельствования, которая показала более 1,6 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что считается сильной степенью опьянения, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

На автомобилиста составили протокол за пьяное вождение. Гражданину грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль передали другому водителю, который был трезвый и вписан в страховку.

Другой пьяный водитель устроил аварию с тремя пострадавшими на юге Ставрополя. Автомобилист нарушил правила дорожного движения и при повороте врезался в другую машину.