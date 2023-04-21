Ингушетия поставила в зону спецоперации новые внедорожники

Фото: правительство Ингушетии

Из Ингушетии в зону СВО отправили партию внедорожников с повышенной проходимостью для российских военных. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Три пикапа УАЗ "Патриот" уже доставляют бойцам. Средства на их покупку и транспортировку выделили из Национального фонда развития Ингушетии по указу главы региона Махмуда-Али Калиматова. Модели выбирали, учитывая пожелания военных.

Это не первая такая поставка в зону спецоперации. В январе 2023 года Ингушетия купила и отправила семь машин разных марок для мобилизованных из республики. Внедорожники приобрели за счет фонда развития региона. Работу по поддержке военных медикаментами и продуктами лично контролирует глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

- Это очередная партия автомобилей для наших военнослужащих. Находящиеся на передовой солдаты, офицеры и добровольцы из Ингушетии демонстрируют примеры храбрости и самопожертвования, проявляют доблесть в ходе боевых действий. Мы восхищаемся стойкостью и отвагой тех, кто встал на защиту Родины в сложный период. Власти Ингушетии и впредь будут поддерживать наших защитников, помогать их семьям, чтоб они ни в чем не нуждались, - заявил руководитель региона.