Возле Дома культуры в станице Ставрополья парень до смерти избил знакомого

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В станице Староизобильной Изобильненского округа Ставропольского края осудят 21-летнего местного жителя. В ночь с 21 на 22 августа 2022 года около Дома культуры в населенном пункте между обвиняемым и потерпевшим вспыхнул конфликт, переросший в драку.

— Злоумышленник, применяя навыки единоборства и спортивную подготовку, нанес потерпевшему не менее двух ударов кулаком в область головы, отчего последний упал, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Потерпевший упал на асфальт и получил закрытую черепно-мозговую травму. Спустя непродолжительное время 25-летний мужчина скончался в больнице. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

— Уголовное дело направлено в Изобильненский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.