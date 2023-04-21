Экс-чиновница со Ставрополья подозревается в мошенничестве на 135 тысяч рублей

Чиновницу со Ставрополья заподозрили в мошенничестве Фото: Даниил ОПАРИН

В Андроповском округе Ставропольского края бывшую управляющей делами администрации муниципального образования Курсавского сельсовета подозревают в мошенничестве. В 2020 году злоумышленница заключила семь договоров с тремя знакомыми на оказание юридических услуг. Правда, оказывать их она не собиралась.

— После перечисления денежных средств в счет оплаты договоров, подозреваемая путем обмана присвоила их себе, сообщив, что расчет произведен случайно и поступившие средства необходимо ей вернуть, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Этим чиновница нанесла ущерб администрации муниципального образования на сумму более 135 тысяч рублей. Против управляющей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ(мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

На данный момент собираются доказательства вины подозреваемой. Следователи опрашивают свидетелей и проводят другие мероприятия. Кроме того, сотрудники принимают меры по возмещению причиненного ущерба. Расследование продолжается.