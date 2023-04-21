СКР и прокуратура проверят качество реставрации Пушкинских ванн в Пятигорске

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

После появления информации о реставрации столетнего памятника архитектуры в Пятигорске с грубыми нарушениями в прокуратуре и СКР начали проверку. По заявлению Ксении Собчак, которая рассказала об этом, фасад Пушкинских ванн сперва шпаклюют, а после наносят краску цвета кирпичей.

Независимые специалисты заявляют, что это приведет к полному разрушению фасада здания. Однако в правительстве Ставропольского края обвинения отрицают. По данным ведомства, кирпичную кладку обрабатывают специальным минеральным веществом, которое защищает здание.

— В следственном отделе по городу Пятигорск по выявленному в мессенджере сообщению организована проверка по признакам преступления, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

По итогу проверки, если информация о нарушениях подтвердится, найдут виновных лиц и привлекут к ответственности. В СКР сообщили о проверке по признакам преступления по статье 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия).

— В ходе проверки работниками прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства об объектах культурного наследия, соответствию проводимых работ проектной документации, а также доводам, изложенных в публикации, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.