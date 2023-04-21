Лжесотрудника ФСБ осудили за подделку документов на Ставрополье

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье осудили лжесотрудника ФСБ, которого поймали на федеральном КПП «Ищерское». Правоохранительные органы остановили автомобиль «Тойота Королла», в котором находился Загир Магомедов. Он предоставил поддельное удостоверение при проверки документов, и у сотрудников возникли вопросы.

— При проверке документов последний предъявил поддельное служебное удостоверение сотрудника ФСБ России. На основании переданных Управлением результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении Магомедова З.А. было возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Лжесотруднику вменяли преступление по части 3 статьи 327 УК РФ за использование заведомо поддельного удостоверения. В суде вину гражданина признали и приговорили к ограничению свободы сроком на 5 месяцев. Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.