На Ставрополье начнут выращивать безвирусные саженцы для суперинтенсивных яблоневых садов

Всего заложено три питомника площадью 2 га. Фото: stgau.ru

На базе учебно-опытного хозяйства СтГАУ заложено первое в России маточное хозяйство (участок с саженцами плодово-ягодных культур), работающее по системе замкнутого цикла.

Всего заложено три питомника площадью 2 га: маточно-черенковый сад, маточник клоновых подвоев, то есть растений, корневая система которых используется для размножения посадочного материала посредством прививки черенком или почкой различных сортов, а также маточник земляники.

Ключевая особенность маточного хозяйства - возможность собственного производства безвирусного посадочного материала с лучшими продуктивными характеристиками.

— В технологии выращивания плодово-ягодных культур был совершен мощный рывок. Он уже обеспечил пятикратный рост объемов производства одних только яблок. Однако так и не была решена основная проблема отрасли - наличие нужного количества собственного производства подвоев и саженцев ягодных культур высокого качества в промышленных запросах отрасли. Зависимость от зарубежных поставок составляет 80-100%, - объяснил ректор СтГАУ Владимир Ситников.

В настоящее время ставропольские ученые трудятся над размножением посадочного материала таких востребованных в России сортов яблонь, как «Гренни Смит», «Гала», «Фуджи», «Ред Делишес», «Голден Делишес» (всего - 19 сортов).

В дальнейшем в регионе рассчитывают с помощью питомников и собственной лаборатории сельскохозяйственной биотехнологии (in vitro) получать порядка 100 тысяч оздоровленных от болезней и вредителей саженцев плодовых культур и посадочного материала земляники. Ожидается, что к 2030 году получится выйти на промышленные объемы и ежегодно выращивать до 5 млн оздоровленных саженцев семечковых, косточковых и ягодных культур.