Подросток в Ставрополе угнал отцовскую машину и попал в ДТП

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на пересечении улиц Лермонтова и Артема водитель «Тойоты» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Туарег». То ли автомобилист засмотрелся, то ли хотел проскочить – неизвестно. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов, чтобы забрать в больницу пострадавших и разобраться в произошедшем.

— В больницу с травмами головы доставлены два 17-летних пассажира Тойоты. Водитель, 16–летний житель города, в ДТП не пострадал. Выяснилось, что за руль отцовской иномарки подросток сел без разрешения, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Прав у подростка, разумеется, нет. И все же он достиг возраста, когда его могут привлечь к административной ответственности за нарушение. На месте работают сотрудники полиции, опрашиваются родители участников ДТП. Прокуратура начала проверку по факту аварии.