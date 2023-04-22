В Кисловодске назвали нерабочей систему отлова и стерилизации собак

«Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» — такой способ обращения с собаками не работает, считает мэр курорта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Громкий лай стаи беспризорных собак записали на видео в Кисловодске. Глава курорта Евгений Моисев выложил запись у себя на странице в соцсети, подписав «Ночной "тихий" Кисловодск...».

По его мнению, на кадрах свидетельство того, что принятый в России способ обращения с бродяжками — «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат», узаконивающий свободное перемещение собак по городу, не работает.

- Система ОСВВ явно не работает по всей стране, нужны изменения в законодательстве, - считает мэр Кисловодска. - Стучимся во все двери и ждем.

Ранее с похожей мыслью обратился губернатор Ставропольского края. Владимиров также признал, что стерилизация не решает проблему с агрессивными собаками, способными навредить человеку. Тему глава региона поднял после трагедии в Оренбурге, где свора псов загрызла 8-летнего мальчика 16 апреля в гаражном кооперативе.