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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 7:03

Пенсионерку-угонщицу поймали на Ставрополье

60-летнюю женщину уже судили
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Женщина завладела чужой машиной по пьяни

Женщина завладела чужой машиной по пьяни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском круге задержали 60-летнюю угонщицу, по пьяни завладевшую чужим автомобилем после застолья. С заявлением в полицию обратилась жительница станицы Зольской, чья припаркованная машина с забытыми внутри ключами зажигания пропала. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, похитительницей оказалась судимая в прошлом пенсионерка из Пятигорска. Сотрудники быстро поймали подозреваемую. Та во всем созналась, пояснив, что села за руль чужого авто, возвращаясь подшофе с посиделок у знакомых.

- Женщина хотела прокатиться, однако далеко уехать ей не удалось: не справившись с управлением, она совершила наезд на опору линии электропередачи, - комментируют в ведомстве.

Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством).