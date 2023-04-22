В Иноземцево умер за рулем 59-летний водитель из Минвод

Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю

В Иноземцево вечером 21 апреля водитель умер за рулем иномарки «Тойота Ярис». Вероятнее всего, в пути у 59-летнего жителя Минеральных Вод возникли проблемы со здоровьем. На 365 км трассы «Кавказ», проходящей через поселок у Железноводска, он съехал с дороги в правую обочину и врезался в бордюр.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю, приехавшие на место ДТП медики скорой помощи зафиксировали смерть мужчины.

- Предположительно, мужчина скончался из-за проблем со здоровьем. Автомобиль был технически исправен на момент ДТП, - добавили в Госавтоинспекции региона.

После аварии проводится проверка, назначены экспертизы.