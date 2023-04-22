На Ставрополье разыскиваются родители найденной маленькой девочки

Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю

Маленькую девочку, которой на вид всего 3-4 года, нашли в районе Плодосовхоза в селе Курсавка Андроповского округа.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю, никаких других данных, которые могли бы помочь в поисках семьи, на данный момент нет.

В Госавтоинспекции региона обращаются к жителям округа за помощью в установлении личностей и местонахождения родителей девочки.

- Если вам известна какая-либо информация о месте нахождения родителей, просим сообщить в дежурную часть Отдела МВД России «Андроповский» по телефонам 02 или 102 (с моб),112, 8 86556 61273 (дежурная часть), - сказано в сообщении ведомства.