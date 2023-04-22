Ясновидящая «Баба Анна» стрясла с жительницы Осетии 150 тысяч за приворот мужа

Счастье в семью так и не вернулось Фото: Олег ЗОЛОТО

Доверчивая жительница Моздока решила прибегнуть к магии, заподозрив 64-летнего мужа в измене. Когда вернуть внимание любимого простыми способами не получилось, женщина отыскала в интернете ясновидящую, называющую себя «Бабой Анной».

За консультацию по привороту та попросила перевести на счет банковской карты 1000 рублей. Затем потребовала еще 12 000 на покупку свечей, благовоний и прочих нужных для обрядов атрибутов. Следующие 130 с лишним тысяч стоили сами магические обряды.

- За неделю доверчивая женщина перевела за все «услуги» около 150 000 рублей, однако, семейная жизнь почему-то не изменилась. Женщина поняла, что обманута и за помощью обратилась в полицию, - прокомментировали в ГУ МВД по Северной Осетии.

Заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейскими проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников и их местонахождения.